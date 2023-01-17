Британцы дали Украине комплект техники, в который можно пересадить механизированную бригаду.

Британия готова перевооружить максимальное количество механизированных или танковых подразделений ВСУ.

Как сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский для телеканала Эспрессо, Украина может получить еще 70 танков Challenger 2.

"Возможно, танков Challenger 2 будет больше. Там не просто возникла цифра в 14 танков. Плюс еще 8 самоходных орудий и еще комплект бронетранспортеров. В этом пакете танки привязаны к САУ, а к ним БТР. Британцы дали нам комплект техники, в который можно пересадить механизированную бригаду", - отметил Киричевский.

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Он также отметил, что британцы планируют списать определенное количество танков и передать их для ВСУ.

"Соответственно, есть основания считать и ожидать, что передачей всего 14 машин история с Challenger не завершится. Согласно планам развития британской армии, у них должно высвободиться несколько десятков ненужных им машин. Они хотят 150 танков Challenger 2 модернизировать к стандарту Challenger 3, а примерно других 70 машин они планировали списать. Очевидно, эти машины понемногу перекатывают в руки ВСУ", - добавил эксперт.

Танк Challenger 2 для Украины от Британии

15 января британское правительство объявило, что Украина получит эскадрон танков Challenger 2.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ответил, как Challenger 2 поможет украинским танкистам, а также сколько будут проходить обучение бойцы ВСУ, чтобы освоить данный вид оружия.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли начинает двухдневную поездку в США и Канаду, чтобы убедить эти страны предоставить танки Украине.