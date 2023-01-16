Британское правительство сообщило, что "в ближайшие дни" начнет обучение украинских танкистов использованию танков Challenger 2.

США и Великобритания объявили о начале новых учебных программ для украинских военных, в связи с расширением видов оружия, которое они предоставят Украине.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что 15 января в Германии начались боевые учения украинцев, в ходе которых будут подготовлены около 500 солдат. Эти учения продлятся от пяти до восьми недель, передает Голос Америки.

Генерал также подчеркнул, что украинские бойцы будут обеспечены полным набором оружия и снаряжения.

Видео дня

Кроме того, британское правительство сообщило, что "в ближайшие дни" начнет обучение украинских танкистов использованию танков Challenger 2.

В британском правительстве подчеркнули, что обучение украинских танкистов является частью более широкой программы в рамках которой "на протяжении последних шести месяцев курс в Британии прошли несколько тысяч украинских солдат".

В дополнение к американским и британским учебным программам украинские военные также проходят обучение в Европе в рамках курсов организованных ЕС и отдельно некоторыми другими странами.

Обучение украинских военных в Британии

В конце прошлого года стало известно, что Великобритания значительно расширит программу подготовки украинских военных, так, чтобы она охватила обучение десятков тысяч солдат.

Первая ротация украинских военных прибыла в Великобританию для учений 6 июля 2022 года.

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