По его словам, разрушение Кремля никак не улучшит наши позиции на фронте.

После череды чудовищных преступлений России в Украине многие жители нашей страны хотели бы, чтобы ВСУ разбомбили что-то знаковое для россиян, чтобы те ощутили боль наших утрат.

Но Силы обороны Украины не станут наносить удар, например, по Кремлю, заявил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Обозревателю". Потому что война - это не эмоциональная история, а рациональная.

"Думаю, нашим Силам обороны следует ориентироваться на уничтожение военных объектов вне зависимости от того, где они находятся – в Москве или других регионах. Тех военных объектов, которые угрожают украинским Силам обороны, украинской энергосистеме, мирным жителям нашей страны", — говорит эксперт.

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Речь идет о складах с боеприпасами, местах сосредоточения техники оккупантов, площадках пусковых ракетных установок, военных аэродромах, с которых взлетают самолеты для бомбежки территории нашей страны.

Селезнев подчеркнул, что все вышеупомянутое намного важнее разрушения Кремля:

"Разрушение Кремля не улучшит наши позиции на фронте, не облегчит украинское контрнаступление. А вот уничтожение вражеского сосредоточения войск – очень хорошая предпосылка для того, чтобы украинское контрнаступление было эффективным".

Разговоры об ударах ВСУ по Москве

Ранее бывший друг Путина и миллиардер Сергей Пугачев спрогнозировал, как далее могут развиваться события из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он не исключает вариант, когда ВСУ "дойдут до Москвы", но в таком случае президент РФ прибегнет к ядерному шантажу.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина могла бы нанести удары по военным объектам в Москве и Подмосковье на Новый год. В качестве приоритетных целей для таких ударов он назвал комплекс зданий российского Генштаба на Арбате в Москве, воинские части в российской столице и вокруг нее.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украину в войне с Россией не интересует Москва и Санкт-Петербург, а исключительно возвращение украинских земель.

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