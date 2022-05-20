В городе активизировались украинские патриоты.

Патриоты из оккупированного Херсона украсили город ко Дню вышиванки, который Украина отмечала накануне.

Фото из временно захваченного россиянами города обнародовал в своем Телеграм-канале вице-премьер Михаил Федоров.

Местные "партизаны" нарисовали сине-желтой краской украинские флаги и напоминание оккупантам о том, кому действительно принадлежит Херсон.

"Какой он, День вышиванки в оккупации? Херсон подсказывает: сильный и непокоренный. Украинские патриоты разместили по всему городу национальную символику, а слово "Херсон" - написали на стенах сине-желтыми красками. Вот так херсонцы поддерживают друг друга и напоминают оккупантам, на чьей они земле. Восхищаюсь! Херсон - это Украина", - написал Федоров.

Это не первые обращения к оккупантам от херсонцев - недавно на улицах города появились красноречивые предупреждения для россиян. В последнее время в городе активизировались украинские патриоты.

Ранее также сообщалось, что похожие обращения появились в оккупированной Каховке. А в Бериславе местные патриоты убрали российский флаг, вывешенный у местной администрации.