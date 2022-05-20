Военные продвигаются в освобождении Харьковской области, однако оккупанты сильно бьют по другим направлениям

Вооруженные Силы Украины продолжают продвигаться в освобождении Харьковщины, но враг пытается усилить давление на Донбассе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"ВСУ продолжают продвигаться в освобождении Харьковщины. Но на Донбассе оккупанты пытаются еще больше усилить давление. Там ад, и это не преувеличение.

Жестокая и совершенно бессмысленная бомбардировка Северодонецка. Там только за один день 12 погибших, десятки раненых. Бомбардировки и обстрелы других наших городов, авиационные и ракетные удары российской армии – все это не просто боевые действия во время войны. Российские удары по Черниговщине, в частности страшный удар по Десне, там продолжается разбор завалов, много погибших; постоянные удары по Одесской области, по городам центральной Украины, полностью разрушенный Донбасс – все это не имеет и не может иметь никакого военного объяснение для России", - заявил президент.

Он отметил, что это сознательная и преступная попытка убить как можно большее количество украинцев, разрушить как можно больше жилых домов, социальных объектов, предприятий.

"Это то, что получит квалификацию геноцида украинского народа и за что оккупанты точно предстанут перед правосудием", - сказал Зеленский.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ на Донбассе за сутки уничтожили 8 вражеских танков и 14 единиц бронированной техники.

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