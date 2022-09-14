По его словам, речь идет о людях, причастных к "террористическим актам".

"Гауляйтер" оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий отметился признаниями в расстрелах мирных жителей и выселении неугодных.

Об этом он рассказал в пропагандистской программе, фрагмент которой появился в сети.

Предатель заявил, что мирные жители оккупированных территорий должны немедленно сообщать о "подготовке к терактам" и любую другую информацию о силах сопротивления. В противном случае их выселят, а в отдельных случаях отправят на расстрел в "ДНР". Такая практика уже была у Балицкого.

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"Если людей уличат в том, что они должны были предупредить, но не предупредили, - это просто выселение за пределы Запорожской области. В тапочках - как стоял, так и уехал. Насчет тех, кто является пособником, кто знает, но молчит. Тем, кто является участником террористических актов, напоминаю: статья до 15 лет - это минимально, что человек получит за экстремистскую деятельность, направленную на дестабилизацию ситуации в регионе. А худший сценарий - это мы отправляем в "ДНР", а там применяют высшую меру наказания, то есть расстрел. Такие факты у нас уже есть. Придет время - мы все покажем", - заявил он.

Как писал УНИАН, ранее коллаборант Евгений Балицкий заявил, что якобы будет работать в Крыму. Он сослался на семейные обстоятельства и пообещал, что подготовка к псевдореферендуму в регионе продолжается.

Впоследствии Балицкого после бегства в Крым вернули обратно под конвоем.

Балицкий не первый гауляйтер, покинувший южные регионы Украины на фоне контрнаступления ВСУ. Ранее так называемый глава оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов записывал видео из Воронежа. В этом обращении он рассказывал об успехах россиян на юге Украины.

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