На Южнобугском направлении враг ведет воздушную разведку.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"На Южнобугском направлении враг с целью сковывания действий наших войск обстреливает позиции из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Топольного, Князевка, Большая Костромка, Апостолово, Степная Долина, Должностей Покровское, Новогригорьевка, Лупарево, Лиманы, Кобзарцы, Широкое, Апрельское и Белогорка. Привлек авиацию для удара по району урочища Плотницкое.
Для уточнения положения наших войск, корректировки огня и контроля проведения маскировки своих подразделений ведет воздушную разведку", - говорится в сообщении.
Враг продолжает принимать меры по обеспечению защиты мостовых переправ через реку Днепр.
В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Война в Украине: актуальные данные
По состоянию на 3 августа 2022 года на Донетчине враг основные усилия сосредоточивает на Бахмутском направлении.
На направлении Северска противник осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков у Северска, Серебрянки и Григоровки. Вел воздушную разведку БПЛА неподалеку Никифоровки и Татьяновки.
На Бахмутском направлении вел обстрелы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Семигорье, Майское, выемка, Берестовое, Бахмутское и Опытное.
Нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки. Противник вел наступление в районе западной окраины Берестового, успеха не имел, отошел. Такая же ситуация на направлениях Владимировка - Яковлевка и Семигорье - Кодема.
На направлениях Владимировка - Соледар и Покровское - Бахмут боевые действия продолжаются.
На направлении возрождения - Кодема и Доломитное - Семигорье украинские воины нанесли мощное огневое поражение и заставили оккупантов отойти.
На Авдеевском направлении враг обстреливал район Авдеевки. Пытался улучшить тактическое положение, безуспешно, с потерями отошел.
На Новопавловском и запорожском направлениях обстрелы зафиксированы неподалеку Константиновки, Новоселки, Великой Новоселки, волшебного, Малой Токмачки, Новополя, Юрковки и Гуляйполя.
Для противодействия техническим средствам разведки противник разворачивает средства радиоэлектронной борьбы.
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