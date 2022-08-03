Также продолжает принимать меры по обеспечению защиты мостовых переправ через реку Днепр.

На Южнобугском направлении враг ведет воздушную разведку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Южнобугском направлении враг с целью сковывания действий наших войск обстреливает позиции из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Топольного, Князевка, Большая Костромка, Апостолово, Степная Долина, Должностей Покровское, Новогригорьевка, Лупарево, Лиманы, Кобзарцы, Широкое, Апрельское и Белогорка. Привлек авиацию для удара по району урочища Плотницкое.

Для уточнения положения наших войск, корректировки огня и контроля проведения маскировки своих подразделений ведет воздушную разведку", - говорится в сообщении.

Враг продолжает принимать меры по обеспечению защиты мостовых переправ через реку Днепр.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Война в Украине: актуальные данные

По состоянию на 3 августа 2022 года на Донетчине враг основные усилия сосредоточивает на Бахмутском направлении.

На направлении Северска противник осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков у Северска, Серебрянки и Григоровки. Вел воздушную разведку БПЛА неподалеку Никифоровки и Татьяновки.

На Бахмутском направлении вел обстрелы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Семигорье, Майское, выемка, Берестовое, Бахмутское и Опытное.

Нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки. Противник вел наступление в районе западной окраины Берестового, успеха не имел, отошел. Такая же ситуация на направлениях Владимировка - Яковлевка и Семигорье - Кодема.

На направлениях Владимировка - Соледар и Покровское - Бахмут боевые действия продолжаются.

На направлении возрождения - Кодема и Доломитное - Семигорье украинские воины нанесли мощное огневое поражение и заставили оккупантов отойти.

На Авдеевском направлении враг обстреливал район Авдеевки. Пытался улучшить тактическое положение, безуспешно, с потерями отошел.

На Новопавловском и запорожском направлениях обстрелы зафиксированы неподалеку Константиновки, Новоселки, Великой Новоселки, волшебного, Малой Токмачки, Новополя, Юрковки и Гуляйполя.

Для противодействия техническим средствам разведки противник разворачивает средства радиоэлектронной борьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: