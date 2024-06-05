Кроме того, поражен пункт управления дронами.

На южном направлении Силы обороны Украины уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса "Панцирь-С1".

Об этом заявил начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук в Facebook. По его словам, также ВСУ ударили по двум важным пунктам оккупантов.

"Минус 2 "Панциря" на нашем направлении. Туда же и командный пункт и пункт управления дронами. Упс", - отметил Плетенчук.

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В конце апреля стало известно, что Силы обороны установили контроль над островом Нестрига, который расположен в дельте Днепра на территории Херсонской области. Этот остров имеет тактическое значение, поскольку речь идет о локации, которые не позволяют врагу приближаться к украинским позициям.

С тех пор враг не оставляет попыток снова взять Нестригу под свой контроль и постоянно прибегает к штурмам. Украинские защитники наносят российским оккупантам потери.

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