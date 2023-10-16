Российская армия продолжает терроризировать население Правобережья, сбрасывая на скопление местных жителей осколочные боеприпасы.

На одном из направлений подразделения ВСУ уничтожили много живой силы техники противника, среди которой танки, пушки и целые пункты боепоставки.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, за минувшие сутки в зоне ответственности этих подразделений Вооруженных сил Украины ликвидировано 46 оккупантов.

Украинским защитникам удалось уничтожить два танка противника, 12 орудий, миномет, пять единиц автомобильной техники и четыре лодки захватчиков. Также стерто с лица земли три полевых пункта боепоставки и два наблюдательных пункта.

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В то же время отмечается, что российская армия продолжает терроризировать мирное население юга. В частности, противник нанес удар вероятно баллистической ракетой типа "Искандер-М" по Кировоградской области. Также захватчики нанесли пять авиационных ударов с применением 29 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов.

В результате ударов повреждены 12 частных домов и частный автомобиль.

"Ночью враг в очередной раз нанес удары БпЛА типа "Shahed-131/136", направив их по разным регионам Украины. В нашей зоне ответственности уничтожено пять БпЛА: по два в Кировоградской и Херсонской областях, один - на Николаевщине", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, оккупанты продолжают применять осколочные боеприпасы, сбрасывая их с дронов по населенным пунктам Правобережья - в людных местах, по автомобилям, дворам. Только за минувшие сутки зафиксировано 11 таких сбросов.

Также российские военные совершили около 90 артиллерийских обстрелов с использованием более 530 снарядов, в том числе 11 обстрелов населенных пунктов Херсонщины и Николаевщины. В результате повреждены 7 частных домов, детский сад, газопровод.

По данным пресс-службы Сил обороны юга, корабельная группировка вражеского флота развернута сейчас в количестве 11 единиц. Из них 10 кораблей дежурят в Черном море, один - в Азовском.

"На боевом дежурстве подводный ракетоноситель, снаряжение которого до 4 ракет типа "Калибр", - рассказали в Силах обороны.

Ситуация на юге - подробности

Напомним, недавно на юге украинские защитники уничтожили несколько орудий противника и много автобронетехники. В частности, на металлолом была пущена самоходная артиллерийская установка "Мста-С", две пушки, комплект антенного поля радиотехнических средств и 15 единиц автобронетехники, две лодки, два полевых пункта боепоставки оккупантов и еще и пункт управления БПЛА "ZALA".

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