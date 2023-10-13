Также стало известно о новых зверствах захватчиков на Херсонщине.

На одном из направлений украинские защитники уничтожили несколько орудий противника и много автобронетехники.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, за минувшие сутки ликвидирован 21-й оккупант. Уничтожена самоходная артиллерийская установка "Мста-С", две пушки, комплект антенного поля радиотехнических средств и 15 единиц автобронетехники. Кроме того, украинские защитники уничтожили две лодки, два полевых пункта боепоставки оккупантов и их пункт управления БпЛА "ZALA".

Также отмечается, что корабельная группировка вражеского флота сейчас развернута в количестве 12 единиц, из них 11 - в Черном море, одна - в Азовском. На боевом дежурстве находится подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами типа "Калибр".

Видео дня

По данным Сил обороны, противник в течение суток нанес три ракетных удара по Николаевщине. "Очевидными являются попытки провоцировать и испытывать системы противовоздушной обороны, атаковать гражданскую инфраструктуру восстанавливающегося региона. На открытых местностях происходили возгорания сухой травы", - прокомментировали в пресс-службе эти удары.

Кроме этого, вражеская авиация шесть раз нанесла удары по Бериславскому району и в акватории Черного моря, в направлении острова Змеиный (Одесская область). Еще 30 управляемых авиабомб было направлено на жилые дома мирных жителей, сельскохозяйственные угодья, объекты промышленной и критической инфраструктуры Херсонщины, а также в направлении морских торгово-транспортных путей вокруг острова. На суше повреждены здания в частном секторе, но к счастью человеческих потерь нет.

Продолжая терроризировать населенные пункты Херсонщины, оккупанты за минувшие сутки сбросили с дронов 22 осколочных боеприпаса. Уже сегодня утром в Бериславе россияне ударили по гражданской машине, в которой супруги ехали по делам. Женщина погибла, мужчина - в тяжелом состоянии. Установлено, что удар был вызван дроном. Рядом - с другого дрона - российские захватчики бросили разрывную гранату, ранены еще 2 человека.

Также за сутки состоялось более 90 артиллерийских обстрелов с использованием 625 снарядов, в том числе 22 обстрела населенных пунктов Херсонщины и Николаевщины, из Кинбурнской косы.

В результате обстрелов 2 гражданских лица погибли, 6 гражданских ранены, из них один ребенок, повреждена многоэтажка, 6 частных домов, здания медицинского и учебного заведения, плавучий док и автомобили.

Война в Украине - ситуация на юге

Напомним, на Правобережной Херсонщине за минувшие сутки из-за ударов российской армии погибли два человека, еще 6 получили ранения, среди них – ребенок.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, здания учебных заведений в Херсоне и Херсонском районе, медицинское учреждение и завод в Херсоне и тому подобное. В частности, оккупанты обстреляли Чернобаевку, где погиб 70-летний мужчина.

Вас также могут заинтересовать новости: