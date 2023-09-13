Также стало известно, что враг снова дважды атаковал остров Змеиный.

На одном из направлений ВСУ подкоротили ряды оккупантов - уничтожена живая сила вместе с техникой.

Как сообщила пресс-служба Сил обороны юга, украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали 23 оккупантов.

Уничтожены две вражеские реактивные системы залпового огня "Град", восемь орудий, миномет, Дев боевые машины пехоты "БМП-3", три единицы автомобильной техники, катер и лодка.

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Кроме того, на металлолом пошли два комплекса видеонаблюдения "Муром-М" и наблюдательный пункт.

По данным пресс-службы, корабельная группировка врага сейчас развернута в количестве 16 кораблей, которые маневрируют вблизи побережья РФ и временно оккупированной АРК. из них 15 - в Черном море и один - в Азовском. На боевое дежурство вышел надводный ракетоноситель снаряженный до 8 крылатых ракет типа "Калибр".

"Враг продолжает тактику террора управляемыми авиабомбами с применением тактической авиации. Вновь нанес удар по Одрадокаменке на Бериславщине и дважды атаковал в направлении острова Змеиный", - рассказали военные.

Беспокойная ночь в Севастополе - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью также было не до сна в оккупированном Севастополе. В частности, было нанесен ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе, а морскими дронами атакованы русские корабли в море.

По версии оккупантов, ВСУ якобы нанесли удар сразу десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу и тремя "безэкипажными катерами" по кораблям Черноморского флота в море.

Минобороны РФ уверяет, что сбито семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет получили повреждения два корабля, находящихся на ремонте.

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