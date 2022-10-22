Враг осуществляет попытки обеспечить свою эвакуацию, которая так или иначе осуществляется.

В Херсонской области происходит частичный отход российских оккупантов в ночное время. Именно этим объясняются наши обстрелы Антоновского моста.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире "Эспрессо".

"На мой взгляд, сейчас россияне пытаются обеспечить свой уход с правого берега реки Днепр, при условии, что такое решение принято. Поэтому, именно из-за этого противник может укреплять свои позиции, чтобы лишить возможности украинские войска активно препятствовать их отходу. А отход уже есть и происходит в ночное время, именно этим объясняются наши обстрелы Антоновского моста. Соответственно, россияне делают попытки обеспечить свою эвакуацию, которая так или иначе осуществляется", - пояснил эксперт.

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По его словам, неизвестно, потянет ли такая эвакуация отход всех вражеских войск за Днепр. Сейчас на правом берегу у врага стоят довольно сильные и боеспособные войска, которые еще летом туда были переброшены по приказу президента РФ Владимира Путина. На то направление также отправляют мобилизованных россиян.

"Но, если российские войска отойдут на левый берег Днепра, то можно предположить, что они будут переброшены, например, на Запорожскую область, чтобы предотвратить наше продвижение в сторону Мелитополя, Бердянска, Мариуполя. Или эта переброска может быть на Донетчину для того, чтобы обеспечить захват остальной территории области и попытаться взять Бахмут, Краматорск, Славянск. Также не нужно исключать, что может быть переброска противника на северное направление, потому что о севере все чаще сейчас говорят в измерении подвоза россиянами своих мобилизованных в Беларусь, чтобы сформировать так называемую регулярную группировку вместе с белорусскими войсками", - подытожил Попович.

Ситуация в Херсонской области

В конце августа на разных направлениях началось контрнаступление ВСУ. Силы обороны продвинулись в Херсонской области. По состоянию на 21 октября в регионе деокуповано 88 населенных пунктов.

Аналитики американского института изучения войны (ISW) считают, что российская власть, вероятно, создает информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление своих войск и сдачу значительных территорий Херсонской области украинской армии.

На юге нашей страны украинские защитники активно уничтожают противника и его важные объекты, технику и вооружение.

22 октября стало известно, что на юге ВСУ ликвидировали 17 оккупантов, реактивную систему залпового огня "Град" и три склада с боеприпасами.

В Генштабе нашей армии сообщили, что по состоянию на 22 число на нашей земле в целом уже ликвидировали 67 070 противников.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты готовят временно захваченный Херсон к уличным боям.

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