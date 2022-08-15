За несколько дней до гибели его отметили орденом за мужество 3-й степени.

В бою с российскими оккупантами погиб один из лучших военных летчиков Украины Антон Листопад.

Об этом сообщается на странице Физико-технического лицея Ивано-Франковского областного совета в социальной сети Facebook.

Мужчина учился в лицее с 2005 до 2008 года. После получения соответствующего образования он стал военным пилотом высочайшего класса.

"Миллионы украинцев с восторгом и гордостью наблюдали в день 30-й годовщины Независимости пролет над Крещатиком авиационной колонны парада войск. Ведущим этой колонны был именно наш Антон", - говорится в сообщении.

В 2019 году его признали лучшим летчиком Воздушных Сил Вооруженных сил Украины. Также он участвовал в боевых действиях на востоке страны.

За несколько дней до гибели президент Украины Владимир Зеленский отметил его орденом за мужество 3-й степени.

Как сообщал УНИАН, в июле во время выполнения боевого задания погиб военный пилот, Герой Украины Александр Кукурба. Это был его 100-й боевой вылет.

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