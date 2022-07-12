Семьдесят мертвых врагов за сутки.

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные ликвидировали почти 37,5 тысячи российских оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 37 тысяч 470 человек, в том числе за минувшие сутки ликвидировано около 70 захватчиков.

Также уничтожено одну тысячу 649 вражеских танков (четыре за прошлые сутки), три тысячи 829 боевых бронированных машин (одна за сутки) 838 артиллерийских систем, 247 реактивных систем залпового огня, 109 средств противовоздушной обороны, 217 самолетов, 188 вертолетов, 676 беспилотники оперативно-тактического уровня, 155 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, две тысячи 699 единиц автомобильной техники и автоцистерн (три за сутки), 66 единиц спецтехники.

Отмечается, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Николаевском направлении.

Ранее стало известно о серьезных потерях россиян в Донецкой области - сработали отлично РСЗО.

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