Ценитель русского фашизма из Молдовы хотел попасть на территорию нашего государства.

"Липового" генерала РФ задержали на въезде в Украину.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

"Вчера ценитель русского фашизма хотел попасть на территорию нашего государства. В мобильном телефоне молдавского тик-токера правоохранители обнаружили фото, на которых позирует в генеральской форме РФ, а также целый архив, что свидетельствует о поддержке страны орков. А еще 49-летний молдованин любит выкладывать в интернет видео с надругательством над государственным символом Украины", - отметили в ГПСУ.

Задержанного передали полиции. За надругательство над государственными символами Украины ему грозит лишение свободы до трех лет.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину ранним утром 24 февраля.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и мирные города, в частности, Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков, Одессу, Житомир, Сумы и Херсон. Украинские войска давали достойный отпор врагу.

В конце марта стало известно, что Россия отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей и имеет проблемы с ротацией и усилением своего войска.

В Генштабе Вооруженных сил Украины считают, что "отводом" войск противник хочет создать ложную иллюзию об отказе от замысла окружить Киев.

В частности, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в обращении, которое опубликовано 4 апреля в Facebook, что враг отступает на Черниговщине и Сумщине, чтобы перегруппировать силы и изменить направление ударов.

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