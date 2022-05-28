На территории РФ продолжаются мероприятия скрытой мобилизации.

На территории Воронежской области РФ продолжается подготовка резервистов, и россияне продолжают снимать с хранения устаревшее вооружение.

Об этом по состоянию на 6:00 28 мая сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

"На территории РФ продолжаются мероприятия скрытой мобилизации. Противник продолжает снимать с хранения устаревшее вооружение и военную технику из центров обеспечения мобилизационного развертывания. На территории Воронежской области продолжается подготовка резервистов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Российской Федерации пытается комплектовать и пополнять потери своих войск за счет резервистов.

На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях осуществляется подготовка двух с половиной тысяч резервистов. Их планируется направить на территорию Украины для участия в войне.

Как писал УНИАН, по данным ГУР Минобороны, в России продолжаются попытки проводить так называемую "скрытую мобилизацию" - проводится активная агитационная кампания, а также направление в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ.

Ранее в МВД Украины заявляли, что после новой попытки россиян активизировать боевые действия в Украине у президента РФ Владимира Путина останутся два варианта решений: замораживание конфликта или открытая мобилизация.

Россияне призывного возраста негативно относятся к перспективе мобилизации, некоторые имели смелость назвать войну в Украине преступной.

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