В то же время, оккупанты ударили ракетами из ЗРК С-300 по гражданскому медицинскому учреждению в Донецкой области.

Российские захватчики уменьшили количество штурмовых действий на Таврическом направлении. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Российские оккупанты уменьшили количество штурмовых действий, но продолжают цинично игнорировать законы и обычаи ведения войны - ударили ракетами из ЗРК С-300 по гражданскому медицинскому учреждению Донецкой области", - сообщил Тарнавский.

В частности, разрушениям и повреждениям подверглись Центральная городская больница в городе Селидово Донецкой области, а также здание шахты "Котляревская" и другая гражданская инфраструктура.

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Кроме того, за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных удара, провел 29 боевых столкновений и совершил 637 артиллерийских обстрелов.

"Общие потери врага составили 339 человек", - отметил бригадный генерал.

В то же время, уничтожено 5 единиц военной техники противника. В частности, 1 боевую бронированную машину и 2 артиллерийских системы.

Удары РФ по Селидово

Враг коварно ударил по территории Донецкой области ночью, в результате атаки есть раненые и погибший. Две ракеты около 23:30 попали по территории больницы города Селидово. Шесть гражданских лиц получили ранения. Под завалами могут быть пострадавшие, поэтому поисковые работы продолжаются.

Через несколько минут после этого оккупанты нанесли еще два ракетных удара по шахте. Один работник предприятия погиб. Повреждены четыре здания, 19 транспортных средств, линия электропередач.

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