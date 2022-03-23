Это уже второй такой случай с начала войны, зафиксированный в регионе.

Российские военные на Сумщине отказываются воевать. Это уже второй такой случай с начала войны, зафиксированный в регионе.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Некоторые подразделения российских войск разворачиваются и идут назад, отказываясь воевать. Это за время войны у нас уже второй такой случай организованного отказа российских военных участвовать в геноциде украинцев. Во время общения с одним из командиров стало известно, что ни он, ни его бойцы не имеют желания воевать в Украине", – сказал председатель ОВА.

Живицкий также рассказал об оперативной обстановке в Сумской области.

"Сейчас в некоторых населенных пунктах Сумской области идут бои. Были обстреляны и далее продолжаются обстрелы южного пригорода города Сумы. Работают "ГРАДы", они бьют по одним и тем же направлениям. Вчера продолжались бои в пригороде Тростянца, далее бои уже переместились на территорию самой громады. Городскую больницу обстреляли. Вчера убили пожилую женщину, которая ехала с мужем в больницу. Нет возможности хоронить погибших, ужасная ситуация. В городе, в том числе в моргах, нет электроэнергии", – сказал он.

Уже почти месяц Россия ведет полномасштабную войну против Украины. По состоянию на 23 марта, оккупанты потеряли около 15,6 тысячи личного состава. В то же время в украинском небе уже сбито 101 вражеский самолет и 124 вертолета.

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