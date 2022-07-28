Жертв и разрушений в результате этих обстрелов нет.

В Сумской области зафиксировали 44 прилета из минометов, гранатометов и самоходных артиллерийских установок российских оккупантов.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Сегодня россияне обстреляли наши территории 4 раза, всего было более 44 прилеты", - заявил Живицкий.

В частности, отметил он, российские захватчики били по Краснопольской, Шалыгинской и Бурынской громадам из минометов, гранатометов и САУ.

При этом, по его словам, жертв и разрушений нет.

Как сообщал УНИАН, в Сумской области пограничники укрепляют границу с Российской Федерацией.

"Из-за постоянных обстрелов Сумской участок не менее опасен, чем другие направления. Несмотря на отсутствие ударной группировки для вторжения подразделения армии РФ ежедневно продолжают осуществлять обстрелы приграничья Сумщины, применяя артиллерию и авиацию. Однако бойцы ГПСУ вместе с другими силами обороны Украины предпринимают все необходимые действия для усиления границы", - сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: