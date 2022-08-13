На наблюдательном посте бойцы открыли огонь по диверсионно-разведывательной группе врага, после чего противник с потерями отошел.

На Славянском направлении украинские военные уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Пограничники вместе с Силами обороны обнаруживали движение российской техники на противоположном берегу реки Северский Донец. Из противотанковых гранатометов военнослужащие уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на наблюдательном посту бойцы заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась форсировать реку.

"Пограничники открыли огонь, после чего противник с потерями отошел", - рассказали в ГПСУ.

Напомним, из-за значительных потерь оккупанты переносят ротации подразделений и вынужденно пополняют дефицит офицеров из сержантского состава.

Как сообщает УНИАН, ранее сегодня стало известно, что украинские военные ликвидировали уже 43,4 тыс. российских оккупантов. По данным Генштаба ВСУ, за сутки было ликвидировано около 200 оккупантов.

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