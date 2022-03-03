Наши граждане не должны поддаваться на информационные атаки. Враг хочет посеять панику.

Два дня назад Служба безопасности Украины сделала важное предупреждение. Она рассказала, что Россия попытается распространить фейк, будто бы наша страна сдалась. СБУ призвала не верить ложным сообщениям. И как оказалось, опасения были не напрасными.

Официальные сайты нескольких громад и органов власти Волынской и Винницкой областей были взломаны. На них появилось выдуманное сообщение от нашего президента Владимира Зеленского. Глава государства якобы извинился за капитуляцию и сдачу государства, а также призвал военных прекратить огонь.

Это заявление — абсолютный фейк. Таким вот банальным способом российские оккупанты хотят распространить панику среди украинского населения. Призываем мирных жителей не поддаваться на провокации. Сейчас наши доблестные ЗСУ продолжают бороться против врага. Например, совсем недавно храбрые украинские солдаты разбили колонну кадыровцев. Выжившие противники убежали в лес, но их уже отлавливают и уничтожают.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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