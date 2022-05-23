Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях наблюдается снижение интенсивности ведения боевых действий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях отмечается снижение интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, обстреливает позиции Сил обороны", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты наносили авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Новомихайловка и Никольское.

На Донецком направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.

"На Лиманском направлении активных боевых действий не вел, однако захватчики обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиман, Озерное и Дубрава. На Северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. Вел штурмовые действия в районе Тошковки", - говорится в сводке.

На Бахмутском направлении противник вел боевые действия в районе Александрополья, но понес потери и отступил. Вел наступление в районах Липового и Триполья, успеха не имел.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются создать условия для наступления на Славянском направлении. Они обстреливали населенные пункты на линии соприкосновения и безуспешно вели разведку боем.

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