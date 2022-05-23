На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях наблюдается снижение интенсивности ведения боевых действий.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях отмечается снижение интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, обстреливает позиции Сил обороны", - говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты наносили авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Новомихайловка и Никольское.
На Донецком направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.
"На Лиманском направлении активных боевых действий не вел, однако захватчики обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиман, Озерное и Дубрава. На Северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. Вел штурмовые действия в районе Тошковки", - говорится в сводке.
На Бахмутском направлении противник вел боевые действия в районе Александрополья, но понес потери и отступил. Вел наступление в районах Липового и Триполья, успеха не имел.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются создать условия для наступления на Славянском направлении. Они обстреливали населенные пункты на линии соприкосновения и безуспешно вели разведку боем.