Враги заинтересованы как можно быстрее построить новый участок железной дороги, полагает руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Российские оккупанты начали строить железную дорогу из РФ в пока еще подконтрольный им Крым, поскольку их логистика завязана на железнодорожный транспорт.

Железная дорога имеет гораздо большую пропускную способность, чем автодороги и морские пути, поэтому противники заинтересованы как можно быстрее построить этот участок железной дороги, рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в комментарии "Фокусу".

"Недостаточно у них (россиян, - Ред.) транспортных войск. На уровне бригады, батальона есть определенные транспортные группы, которые обеспечивают подвоз всего необходимого от железнодорожных станций на короткую дистанцию", - заявил эксперт. Собеседник подчеркнул, что издалека противники все доставляют по железной дороге.

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"Еще до 2014 года, когда Крым не был оккупирован, велись разговоры о так называемом "азовском кольце". На встречах по черноморскому экономическому сотрудничеству Украина говорила о "черноморском кольце", а Россия продвигала свою идею - построить железную дорогу вокруг Азовского моря, как и "мост дружбы" через Керченский пролив", - заявил Лакийчук.

По его мнению, так РФ пыталась "привязать" к своей территории наш Крым.

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6 ноября пособники РФ сообщили, что россияне начали строить железную дорогу из Ростова-на-Дону через захваченные города Мариуполь и Бердянск в Крым.

Ранее советник мариупольского городского главы Петр Андрющенко написал, что противники создают прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем и Донецком. Также он сообщал, что оккупанты прокладывают новую автодорогу из Ростова в Мариуполь.

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