Также уничтожен российский полевой пункт боепоставки.

За сутки украинские защитники и защитницы на южном фронте обезвредили еще более 30 российских захватчиков и несколько десятков единиц их вооружения и техники. Сейчас обстановка там остается напряженной, сообщают Силы обороны юга Украины. На этом участке продолжается контрбатарейная борьба.

Так, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали на юге еще 31 оккупанта и уничтожили четыре вражеских танка, боевую машину пехоты "БМП-3", реактивную систему залпового огня на тягаче, две пушки, восемь беспилотников типа "Shahеd-136/131", станцию радиоэлектронной борьбы "Поле-21", пять единиц автомобильной техники, четыре лодки и одну единицу инженерной техники. Также уничтожен полевой пункт боепоставки.

Уточняется, что сейчас корабельная группировка россиян насчитывает 13 судов, из которых 12 в Черном и одно в Азовском морях. На боевом дежурстве находится один надводный ракетоноситель, снаряженный до 8 крылатых ракет типа "Калибр".

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Удары россиян по украинцам

В то же время, россияне продолжают наносить удары по мирным населенным пунктам юга страны. В частности, ночью враг прибег к очередной дроновой атаке беспилотниками "Shahed-131/136" - над Николаевщиной уничтожено 8 дронов-камикадзе. По данным военных, попаданий не допущено.

Кроме того, россияне шестью управляемыми авиабомбами ударили в район населенных пунктов Одрадокаменка и Приднепровское. В результате были ранены два гражданских и повреждены пять частных домов.

Также в течение суток российские оккупанты совершили более 90 артиллерийских обстрелов Херсонского и Бериславского районов с использованием более 470 снарядов. Из-за вражеских террористических атак погибли двое гражданских, среди которых 7-летний мальчик. Также ранения получили шесть человек, среди которых 14 летний парень - он в тяжелом состоянии.

В результате удара также разрушен частный дом, по меньшей мере пять домов повреждены. Также поражено учебное заведение, магазин, автомобиль скорой медицинской помощи.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее в прокуратуре сообщили, что россияне после полуночи обстреляли село Новодмитровка из артиллерии. Вражеские снаряды попали по частному дому и его территории, где в то время находился погибший мальчик. Его старшего брата госпитализировали в тяжелом состоянии. Ранения получили и соседи, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь.

За прошедшие сутки украинским защитникам удалось ликвидировать еще 620 российских оккупантов и почти 150 единиц разнообразной военной техники россиян. Также в списке уничтоженной вражеской техники появился новый пункт - подводная лодка.

Следовательно, с 22 февраля 2022 года Россия потеряла в Украине уже 270 тысяч 970 своих военных и более 36,7 тысяч единиц техники и вооружения.

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