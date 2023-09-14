В числе раненых 13-летний мальчик, который доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

На Херсонщине в результате ночной атаки россиян по Белозерской громаде погиб 6-летний ребенок, еще 4 человека ранены.

Как сообщила областная прокуратура, 14 сентября 2023 года после полуночи оккупанты из артиллерии обстреляли село Новодмитровка Белозерской громады Херсонской области.

Вражеские снаряды попали в частный дом и его территорию. Вследствие этого травмы несовместимые с жизнью получил 6-летний мальчик. Отмечается, что в тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его 13-летний брат.

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Также ранение получили трое соседей, которые пытались помочь но тоже попали под вражеский огонь. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ситуация в Херсонской области

Как известно, Херсонщина ежедневно обстреливается российскими войсками, больше всего страдают прифронтовые населенные пункты, до которых враг достает из минометов и артиллерии. Захватчики целят по жилым кварталам, гражданским объектам, в результате чего гибнут люди, в том числе дети.

В частности 13 августа при обстреле Херсонщины погибла целая семья, самому маленькому ребенку было всего 23 дня.

9 сентября российские оккупанты совершили очередные циничные обстрелы жилых секторов населенных пунктов Херсонщины. Днем накрыли огнем село Солнечное, попав в частные дома, в результате чего погиб 48-летний мужчина.

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