На Херсонщине в результате ночной атаки россиян по Белозерской громаде погиб 6-летний ребенок, еще 4 человека ранены.
Как сообщила областная прокуратура, 14 сентября 2023 года после полуночи оккупанты из артиллерии обстреляли село Новодмитровка Белозерской громады Херсонской области.
Вражеские снаряды попали в частный дом и его территорию. Вследствие этого травмы несовместимые с жизнью получил 6-летний мальчик. Отмечается, что в тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его 13-летний брат.
Также ранение получили трое соседей, которые пытались помочь но тоже попали под вражеский огонь. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Ситуация в Херсонской области
Как известно, Херсонщина ежедневно обстреливается российскими войсками, больше всего страдают прифронтовые населенные пункты, до которых враг достает из минометов и артиллерии. Захватчики целят по жилым кварталам, гражданским объектам, в результате чего гибнут люди, в том числе дети.
В частности 13 августа при обстреле Херсонщины погибла целая семья, самому маленькому ребенку было всего 23 дня.
9 сентября российские оккупанты совершили очередные циничные обстрелы жилых секторов населенных пунктов Херсонщины. Днем накрыли огнем село Солнечное, попав в частные дома, в результате чего погиб 48-летний мужчина.