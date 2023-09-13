Авиация Сил обороны Украины нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Силы обороны Украины уничтожили 10 артиллерийских средств и 5 складов боеприпасов российских захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также, подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены 10 артиллерийских средств, 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 район сосредоточения личного состава, 1 станцию радиоэлектронной борьбы, 1 пункт управления и 5 складов боеприпасов противника.

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Удары россиян по Украине

В то же время, враг нанес 7 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Кроме того, с началом текущих суток российские оккупанты нанесли массированный авиационный удар с применением ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Одесской и Сумской областей. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

Авиационным ударам подверглись Поповка, Степок, Мирополье, Грабовское Сумской области, Кисловка Харьковской области, Надежда, Дубрава Луганской области, Спорное, Клещиевка, Северное Донецкой области, Работино Запорожской области, Одрадокаменка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 45 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 сентября российские захватчики выпустили по территории Украины несколько групп беспилотных летательных аппаратов.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщает, что в результате атаки нескольких групп дронов в Измаильском районе есть попадания. Повреждены припортовая и другая гражданская инфраструктура.

По ситуации на фронте, в Генштабе сообщили, российские захватчики понесли значительные потери в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области. Силы обороны Украины имели частичный успех в районе Работино Запорожской области и Клещиевки Донецкой области.

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