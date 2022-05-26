Сейчас украинские защитники держат оборону в районе Золотого и Катериновки.

На окраинах Северодонецка на Луганщине продолжаются тяжелые бои, сейчас российские оккупанты пытаются попасть в город.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Орки наступают в Боровском. Продолжаются тяжелые бои на окраинах Северодонецка, враг пытается прорваться в город. Областной центр уничтожают артиллерией и авиацией", - сообщил Гайдай.

По его информации, украинские защитники держат оборону в районе Золотого и Катериновки.

"В Тошковке рашистов отодвинули, ВСУ закрепили позиции. Трасса "Лисичанск-Бахмут" под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно. Возможность подвоза гумгрузов и эвакуация населения не потеряна", - подчеркнул Гайдай.

Напомним, по данным Гайдая, на сегодня оккупировано около 95% Луганской области.

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