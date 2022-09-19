Все оккупированные Россией города и села Украины фактически превращены в застенки, где уничтожаются украинцы.

При освобождении украинских городов и поселков от российских оккупантов нас ждут ужасные находки в виде массовых захоронений, как в Буче и Изюме.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала Freedom.

"Еще после того, как освободили Бучу, я сказал: то, что мы увидели там - это только "цветочки". В каждом освободженном селе и городе мы будем видеть картины куда более ужасные. Я с ужасом думаю, что мы увидим, когда зайдем в Мариуполь, какие последствия будут там", - сказал Грабский.

Он отметил, что все оккупированные Россией города и села Украины фактически превращены в застенки, где уничтожаются украинцы.

"Геноцид - это уже стало понятием, которое применяется к тому, что сейчас происходит на территорях, где находятся оккупанты. Поэтому мы должны быть готовы, собрать всю свою силу воли в кулак, чтобы выдержать то, что мы увидим на освобожденных территориях", - сказал Грабский.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков. Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

Как заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, среди тел, которые были эксгумированы на месте массового захоронения в Изюме, 99% с признаками насильственной смерти.

Сейчас эксгумация тел убитых оккупантами людей продолжается. Работа продлится еще почти две недели. Тела погибших на экспертизу везут в Харьков.

По словам Олега Синегубова, эксперты Нацполиции в Харьковской области эксгумировали 59 тел в Изюме. Среди них тела 42 гражданских и 17 военнослужащих.

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