Как отмечают специалисты, у большинства эксгумированных имеются следы насильственной смерти.

Эксперты Нацполиции в Харьковской области на сегодня эксгумировали 59 тел, найденных на месте массового захоронения в Изюме.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Тела 16 гражданских мужчин и 26 женщин доставят на дальнейшую экспертизу. 17 - военнослужащих. Как отмечают специалисты, в большинстве - имеются следы насильственной смерти. Работы продолжаются", - написал он.

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Синегубов отметил, что массовые захоронения в Изюме насчитывают более 450 могил и "это трагическое и ужасное последствие полугодовой оккупации".

"Мир должен видеть преступления россиян, чтобы все виновные понесли наказание!",- заявил он.

Пркомментировал эксгумационные работы и президент Украины Владимир Зеленский. "Сегодня в Изюме Харьковской области продолжились эксгумационные работы на месте найденного массового захоронения. Проводятся экспертизы тел. Получены новые доказательства пыток, которые применялись к людям, которые там похоронены. В освобожденных районах Харьковщины найдено уже более десяти застенков в разных городах и поселках", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков. Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

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