В российской армии участились случаи дезертирства.

В Херсонской области российские оккупанты ищут по селам не только украинских партизан, но и собственных дезертиров.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета и военный территориальной обороны Сергей Хлань на своей странице в Facebook.

По его данным, сейчас руководящий состав захватчиков пытается выехать за пределы области, например, в Мелитополь, а те, кто находится в Мелитополе - в Россию.

"Потихоньку, выполняют "жесты доброй воли". Участилось дезертирство и среди обычных военных - ходят по деревням и кроме партизан, ищут и своих же. В целом о каком моральном духе орков можно говорить", - отметил Хлань.

Кроме того, в Новой Каховке российские оккупанты похитили семейного врача Артема Фартушного. А в Геройском на мине подорвалось авто с учительницей местного лицея Ольгой Шевченко.

По словам Хланя, захватчики отчитываются о помощи местным жителям, однако не могут вовремя выдать гуманитарную помощь и обеспечить людей лекарствами и медикаментами.

Также они захватили Херсонский отель "Нинель", руководство которого "было лояльным к Сальдо и его компании".

"Кстати, о последнем что-то совсем ничего не слышно, из комы выходил, а дальше что? Потому что его каналом в телеграмме пользуется ФСБ-шник Елисеев и вспоминать не вспоминает о самом гауляйтере Херсонщины", - отметил он.

Ранее сообщалось, что херсонского гауляйтера Владимира Сальдо госпитализировали в больницу. Потом ему стало хуже, коллаборанта подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому

Местные врачи якобы подозревали, что Сальдо могли отравить. Позже российский Telegram-канал сообщил, что в отравлении подозревают повара и горничную.

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