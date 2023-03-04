Аналитики считают, что стоит ожидать усиления мобилизации также на временно оккупированных территориях Украины.

Российская Федерация усилила вербовку наемников за границей. Их используют в качестве "пушечного мяса" в войне против Украины.

В Центре национального сопротивления напомнили, что президент РФ Владимир Путин подписал указ №131 "О внесении изменений в некоторые акты президента России".

"Это уменьшает с пяти до одного года минимальный период, на который заключается первый контракт по прохождению военной службы между гражданином другого государства и Минобороны РФ", - говорится в сообщении.

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Такая ситуация говорит лишь о том, что у россиян большая проблема с кадрами в регулярной армии. Кроме того, стоит ожидать усиленной мобилизации на временно оккупированных территориях Украины.

Мобилизация в России - что известо

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил так называемую частичную мобилизацию. О ее завершении объявили через месяц, но скрытая мобилизация продолжается до сих пор. Реальное количество мобилизованных оценивается примерно в 527 тысяч человек.

По словам главы ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что Москве не сложно мобилизовать 500 тысяч человек, но у российской армии нет ресурсов и бронетехники для оснащения подразделений.

Российский оппозиционный журналист Майкл Наки считает, что Путин не собирается объявлять новую мобилизацию, потому что ему сообщают недостоверную информацию о положении дел на передовой.

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