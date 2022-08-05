Повестки оккупанты начали раздавать в местах скопления людей, в частности, на рынках и в магазинах, а также во время общественных работ по разборке завалов.

На оккупированной Луганщине враг усилил насильственную мобилизацию, приобщены руководители отделов кадров предприятий и учителя.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В оккупированных городах Луганщины усилена насильственная мобилизация: приобщены руководители отделов кадров предприятий и учителя. На России официально мобилизация еще не объявлена, поэтому притока новой силы оттуда не хватает, чтобы компенсировать огромные потери на фронте. Охота на мужчин призывного возраста на оккупированной в 2014 году территории Луганщины продолжается уже несколько месяцев", - отметил он.

По словам Гайдая, сначала тем, у кого были деньги, удавалось откупиться "мобилизации", однако потом за ними приходили уже с российской ФСБ.

Он добавил, что впоследствии начали исчезать мужчины в захваченных недавно городах и селах.

Повестки оккупанты начали раздавать в местах скопления людей, в частности, на рынках и в магазинах, а также во время общественных работ по разборке завалов.

"У кого есть возможность или связи, пытаются покинуть оккупированную территорию любой ценой, чтобы остаться живыми. Немного времени понадобилось людям, чтобы понять, что при "русском мире" не работают никакие законы – ни установленные самой оккупационной властью, ни международное право", - подчеркнул председатель ОВА.

К мобилизации привлекают всех, кого можно.

В частности, в Ровеньках повестки заставляют носить учителей, вызывая их из отпуска.

Кроме того, зафиксирован случай нападения на учительницу после ее попытки вручить повестку.

"В Брянке... за неделю мобилизовали около 300 человек – разыскивали на улицах, остановках, общественном транспорте. Аналогичная ситуация и в Кадиевке. В Луганске проводят беседы с руководителями отделов кадров предприятий, требуют списки рабочих мужского пола, обязали для начала призвать по 10 человек", - рассказал Гайдай.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля украинские войска уничтожили около 41 тыс. 650 русских захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: