11 ноября предателям сообщили, что 12 ноября им нужно "эвакуироваться".

На фоне успехов ВСУ на правом берегу Днепра, рашистам на левом берегу становится "тревожно". После того, как защитники Украины зашли в Херсон, оккупанты решили бежать и спасать коллаборантов в Новой Каховке.

Как сообщает Центр национального сопротивления, россияне планируют вывозить предателей. "Эвакуацию" они запланировали на 12 ноября.

"Город расположен на левом берегу Днепра, напротив Берислава. Сегодня работникам оккупационной администрации сообщили, что 12 ноября они с семьями будут эвакуированы из города в сторону Арабатской стрелки", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что рашисты хотят "эвакуировать" родственников предателей и работников "управления труда и социальной политики" оккупационной "администрации". Для этого они даже выделили два автобуса.

В Центре сопротивления отмечают, что каждый коллаборант не избежит наказания. Все предатели будут отвечать за свои преступления согласно законодательству Украины.

Деоккупация Херсонщины: новые успехи ВСУ

11 ноября появились фото, на которых можно было увидеть жителей Херсона, которые с флагами Украины встречали украинских военных. Впоследствии в ГУР МО подтвердили, что наши военные заходят в оккупированный с начала марта Херсон.

Зеленский прокомментировал информацию о Херсонщину и отметил, что сегодняшний день станет историческим:

"Мы возвращаем Херсон. По состоянию на сейчас наши защитники-на подступах к городу, остается еще совсем немного и начинаем заходить. Но специальные подразделения уже в городе. Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается, и Украина всегда возвращает свое", – отметил президент в вечернем обращении.

Как отметил Данилов, уход россиян на Херсонщине состоялся под натиском ВСУ.

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