Силы обороны пытаются стабилизировать фронт на фоне постоянных штурмов.

На Кременском направлении российские войска ежедневно бросают на штурмы большое количество личного состава и бронетехники.

"Мы стоим на направлении Терны, где противник атакует силами 20-й армии. Крайние две недели враг пытается прорваться к населенному пункту. Наша задача - стабилизировать фронт на данном участке. Враг атакует волнами, почти не считаясь с потерями. Где-то минимум батальон ежедневно враг бросает на штурмовые действия, иногда до двух рот. На нашем направлении можно наблюдать просто целые кладбища техники. Было уничтожено и повреждено более 50 единиц тяжелой бронетехники противника", - рассказал подполковник, командир батальонной тактической группы 12-й бригады спецназначения "Азов" НГУ Юрий Чех в эфире "Еспресо".

В то же время Вооруженные силы Украины пытаются стабилизировать фронт на этом участке. Это сложно, поскольку захватчики совершенно не считаются с потерями и продолжают штурмы.

Видео дня

"Ситуация для нас осложняется тем, что россияне имеют преимущество в артиллерии. Стационарная оборона уже не очень уместна на нашем направлении. Именно поэтому, чтобы стабилизировать фронт, пытается переходить к штурмовым действиям по флангам противника", - рассказал Чех.

Война в Украине - последние новости

Как писал NYT, Россия давит на Кременную, чтобы вернуть города на северо-востоке, которые она потеряла в конце 2022 года. В результате удачного контрнаступления россияне потеряли контроль над более 500 населенными пунктами на площади 11 000 квадратных километров - они ведут борьбу, чтобы попытаться вернуть их.

Российские войска наступают в двух направлениях от города Кременная: на север в сторону города Купянск и на Лиман. Там сосредоточено около 110 000 военных.

За прошедшие сутки на фронте между Силами обороны и оккупационными войсками произошло 82 боевых столкновения.

Вас также могут заинтересовать новости: