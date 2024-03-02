На Купянском, Ореховском и Херсонском направлениях боев не было.

За прошедшие сутки, 1 марта, на фронте между Силами обороны и оккупационными войсками произошло 82 боевых столкновения.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Лиманском направлении ВСУ отбили 14 атак в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Роздоловка Донецкой области и Белогоровки - Луганской.

На Бахмутском направлении бои велись в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области. Враг совершил 8 атак, но успеха не имел.

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На Авдеевском направлении, Силы обороны отбили 24 штурма в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении боестолкновения были в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области. ВСУ отбили 29 попыток россиян прорвать оборону наших войск.

При этом на Купянском, Ореховском и Херсонском направлениях атак не было.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 1 марта, ВСУ ликвидировали еще 960 российских солдат на фронте. Общие потери России в живой силе по состоянию на сегодня примерно составляют 415 640 человек.

Около 09:00 на восточном направлении ВСУ уничтожили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34. Бомбардировщик сбили, когда он пытался атаковать позиции ВСУ управляемыми авиабомбами.

По словам военных, российские захватчики пытаются нащупать слабые места в обороне ВСУ.

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