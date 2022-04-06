РФ надеется на продолжение диалога с Украиной в рамках переговорного процесса.

В Кремле заявили, что так называемый отвод подразделений армии РФ из Киевской области - это "жест доброй воли".

Об этом он заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI, цитирует "РИА Новости".

Как отметил представитель Кремля, российские власти надеются на продолжение диалога с Украиной в рамках переговорного процесса.

"Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент Путин приказал нашим войскам уйти из региона", – заявил Песков.

Отвод войск РФ в киевском и черниговском направлениях: что известно

29 марта Российская Федерация заявила об отводе отдельных подразделений из Киевской и Черниговской областей.

В Генштабе отметили, что "отводом" войск враг хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.

Ранее помощник Путина Владимир Мединский заявил о якобы сокращении контингента на Киевском и Черниговском направлениях. Перед тем в Минобороны РФ утверждали о завершении "первого этапа "спецоперации" и перехода к атакам на Донбассе.

США также фиксировали, что российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредотачиваются на позициях на юге и востоке Украины.

Министерство обороны США так же предупредило, что якобы отвод части войск России с Киевского и Черниговского направлений может свидетельствовать о перегруппировке вражеских сил для нанесения нового удара.

Несмотря на это, министерство обороны РФ и представители российской делегации в Стамбуле утверждают, что отвод российских войск на Киевщине и Черниговщине якобы связан с прогрессом на переговорах между Украиной и РФ.

Заместитель главы украинского Минобороны Анна Маляр 2 апреля вечером рассказала, что вся Киевщина была освобождена от врага. На освобожденных территориях нашли сотни трупов мирных жителей с признаками пыток.

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