На оккупированной Херсонщине захватчики продолжают проводить обыски людей - останавливают на улице или проникают в их дома.

В подвалах Херсонского детского приемника-распределителя УМВД оккупанты устроили пыточную для похищенных украинцев.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

"На территории Херсонского приемщика-распределителя для детей УМВД на сегодня проживают сотрудники ФСБ РФ (ориентировочно 50 человек). Есть информация, что в подвальных помещениях проводятся допросы похищенных украинцев с применением пыток", - информирует председатель ОВА.

По его словам, на Херсонщине оккупанты продолжают проводить обыски. Людей останавливают на улице или проникают в их дома.

"Россияне могут похитить и вывезти херсонцев в неизвестном направлении даже за украинскую символику", - подчеркнул председатель ОВА.

Также оккупанты продолжают собирать паспортные данные граждан.

"Сейчас требование о заполнении анкет выдвинуто всем работникам КП и пенсионерам, которые получают так называемую "гуманитарку". Данные собираются также у тех, кто обращается к оккупационной власти с любыми вопросами – регистрация новорожденных, предоставления медицинской помощи и тому подобное", - сообщил Янушевич.

Также он отметил, что на сегодня российские оккупанты продолжают обстреливать из артиллерии и авиации Осокоревку и Трудолюбовку. В населенных пунктах много разрушенной инфраструктуры. От обстрелов страдают мирные жители, которые не имеют возможности выехать.

Напомним, несколько ранее эксперт заявил, что город Херсон может быть освобожден от российских оккупантов без боев на улицах областного центра.

Вас также могут заинтересовать новости: