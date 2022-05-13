Против оккупантов было открыто уголовное дело, которое уже передано в суд.

В Харьковской области российские оккупанты обстреляли из танка мирных жителей.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"В одном из сел Харьковской области полицейские установили факт того, что российские военнослужащие, вдумайтесь, открыли огонь по гражданским жителям из танка. Поэтому говорить о каких-то моральных рамках российских военных не приходится", — заявил Енин.

Енин подчеркнул, что против оккупантов было открыто уголовное дело, которое уже передано в суд.

Ситуация на Харьковщине:

На Харьковщине оккупанты обстреливают сельхозтехнику, работающую в полях.

По состоянию на 12 мая Российские захватчики пытались предотвратить продвижение украинских войск к госгранице в Харьковской области.

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