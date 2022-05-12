Россияне не прекращают попыток атаковать Харьков. УНИАН рассказывает о событиях в городе в режиме онлайн.

Ситуация в Харькове и области сложная, там РФ регулярно наносит удары, в результате чего разрушено много жилых домов и есть жертвы среди мирного населения.

Онлайн-трансляция событий в Харькове и области 12 мая на фоне полномасштабного вторжения РФ:

01:47 На Харьковщине оккупанты обстреливают сельхозтехнику, работающую в полях. Вражеский самолет выпустил ракету по трактору, работавшему в поле. Происшествие произошло вблизи поселка Новый Мерчик в Валковском районе.

00:56 На Харьковщине оккупанты уничтожили склад сельхозпродукции.

Вас также могут заинтересовать новости: