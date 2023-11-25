Погиб Павличенко 18 ноября в районе села Вербовое, Запорожской области.

Бывший политзаключенный времен президентства Виктора Януковича Сергей Павличенко погиб на фронте. Об этом сообщил футбольный клуб "Динамо", в движение болельщиков которого входил Павличенко.

"Снова черная весть с фронта всколыхнула нашу громаду. Страшная, жестокая война унесла жизнь еще одного защитника Украины. Небесное войско пополнил общественный активист и болельщик "Динамо" Сергей Павличенко. Он был бойцом 78-го полка ДШВ, отчаянно защищал Украину до последнего вздоха и сейчас отдал самое ценное - свою жизнь", - сказано в сообщении.

Там отметили, что погиб Сергей 18 ноября в районе села Вербовое Запорожской области.

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Кто такие Павличенки - детали

Отца и сына Павличенко, Дмитрия и Сергея, обвиняли в причастности к убийству судьи Сергея Зубкова. В 2012 году Голосеевский районный суд Киева приговорил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сына Сергея – к 13 годам лишения свободы. "Ультрас" Динамо(Киев) принимали активное участие в акциях "Свободу Павличенкам".

В 2014 году Верховная Рада решила освободить политических заключенных, в частности освободила Дмитрия и Сергея Павличенко, которые были осуждены по обвинению в убийстве судьи.

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