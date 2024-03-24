Чания был вынужденным переселенцем из Абхазии, участником абхазской войны и российско-грузинской войны 2008 года.

На фронте в Украине погиб доброволец из Грузии Тенгиз Чания.

Как сообщает Mtavari, Чания воевал на направлении Авдеевка-Марьинка в составе Третьей штурмовой бригады. Он погиб в пятницу 22 марта в результате российского ракетного обстрела. К сожалению, вынести его тело с поля боя не удалось из-за интенсивности обстрелов.

Чания был вынужденным переселенцем из Абхазии, участником абхазской войны и российско-грузинской войны 2008 года. Как пишет издание, боец был бывшим сотрудником Разведывательного управления Минобороны Грузии и Второго отдела специального назначения МВД.

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Доброволец воевал в Украине с первого дня полномасштабной войны. На фронте он дважды получил ранения, но после лечения возвращался на фронт.

Всего с 24 февраля в борьбе против российских захватчиков погибло 62 грузинских бойца.

Гибель военных в Украине

3 ноября в Запорожской области российские оккупанты ударили по личному составу 128 отдельной горной штурмовой Закарпатской бригады. Их собрали на награждение - военные как раз ждали командира, когда враг атаковал "Искандером". Известно, что в результате удара погибли 19 военнослужащих бригады.

Ранее сообщалось, что в бою с оккупантами в Запорожье погиб бывший глава Хмельницкого областного ТЦК и СП Владимир Возный. Он погиб в результате бомбового удара.

4 октября 2023 года стало известно о гибели украинского музыканта и активиста Андрея Чепиля. Он воевал на Запорожском направлении в составе 47-й отдельной бригады "Магура". Известно, что Чепиль погиб 28 июня вблизи села Работино во время выполнения боевого задания по штурму вражеской позиции.

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