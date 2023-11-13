Воин погиб два дня назад, но об этом сначала известили только его родных.

В боях за Украину погиб офицер-доброволец из Грузии Иракли Курцикидзе.

Как сообщила грузинская служба Радио Свобода, гибель Курцикидзе подтвердили в Министерстве иностранных дел Грузии.

Затем руководитель грузинской группы в украинских ССО подполковник Вано Надирадзе также сообщил, что Курикидзе погиб два дня назад на фронте.

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"Самый сильный и талантливый грузинский офицер героически погиб два дня назад, мы просто не писали, пока родные не узнали. Ираклий Курцикидзе оставил Украине великое имя, брат, ради Грузии...", - написал Наридзе в Facebook.

Добровольцы на войне в Украине

Иностранные граждане, приехавшие воевать в Украину, вошли в интернациональный легион. О его создании в начале войны объявил украинский президент Владимир Зеленский. Позже стало известно, что в легион вошли добровольцы из 52 стран мира.

Время от времени появляются данные о гибели легионеров. Так, недавно стало известно, что в бою погиб новозеландец, сражавшийся против российских оккупантов на стороне Украины. А в апреле на войне в Украине погиб грузинский доброволец и уроженец города Зугдиди Арсен Кецбая.

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