По словам представителя воздушных сил, многие украинцы до сих пор не понимают, чем обстреливают наши территории и какие средства у нас есть для отражения того или иного нападения.

Работа украинской противовоздушной обороны во время ракетной атаки РФ 23 января была "максимально эффективной, насколько могла быть". Об этом в своей колонке для NV рассказал представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, во время атаки враг в основном использовал баллистические ракеты - в частности, Искандер-М, С-300, С-400, Х-22, Х-59, Х-101 и Х-555. Всего из 41 выпущенной ракеты 21 была сбита.

"Конечно, хочется больше, хочется 100% результата, но, как вы знаете, противник имеет совсем другие планы. Он хочет уничтожить, разрушить и, соответственно, наносит удары на тех направлениях, где нет средств, которые могут работать против баллистики. ... Там, где возможно было уничтожить, наши защитники это сделали", - отметил Игнат.

Он подчеркнул, что многие украинцы до сих пор не понимают, "чем обстреливают, какие средства у нас есть для отражения того или иного нападения". Спикер также отметил, что многие вражеские ракеты не достигли своих целей - "где-то что-то падает в поле, где-то подавлено нашим РЭБом".

В то же время, по словам Игната, задержка западной помощи ощущается в силах противовоздушной обороны.

"Конечно, есть определенные политические процессы, которые происходят в США. Есть определенные блокировки от некоторых стран помощи в Европе. Вы сами знаете эти страны. Поэтому решение ищется. Поэтому надо дождаться тех пакетов помощи, которые являются глобальными, не только для сил ПВО, а для всех Сил обороны", - подчеркнул представитель Воздушных сил.

Ракетная атака РФ по Украине 23 января - последние новости

В Харькове в завалах дома обнаружили еще одну погибшую. Как сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, всего в результате утренних обстрелов Харькова погибли 6 человек.

Между тем появилась реакция посла США Бриджит Бринк на утренние атаки РФ по Украине. По ее словам, "Украина сейчас нуждается в нашей постоянной поддержке, чтобы защитить себя от этих жестоких нападений на гражданское население".

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