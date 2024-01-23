Силами обороны уничтожено пять складов боеприпасов противника.

На Таврическом направлении за прошедшие сутки уничтожено 416 российских оккупантов и 110 единиц их техники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" - бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 11 авиационных ударов, провел 39 боевых столкновений и совершил 836 артобстрелов.

Командующий подчеркнул, что наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

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"Общие потери врага за прошедшие сутки составили 416 человек и 110 единиц военной техники. В частности, шесть танков, 16 ББМ, 18 артсистем, 38 БПЛА, 27 автомобилей и две единицы специальной техники", - заявил Тарнавский.

Также он добавил, что Силами обороны уничтожено пять складов боеприпасов противника.

Война в Украине - ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному пункту управления, одному артиллерийскому средству и одной радиолокационной станции противника.

По информации Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений. На Купянском направлении силы обороны отбили 4 атаки врага, на Лиманском направлении враг атаковал возле Тернов Донецкой области и еще совершил 5 попыток штурмов. На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 7 атак неподалеку Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. На Авдеевском направлении украинские защитники за прошедшие сутки отбили 10 атак противника в районах степного, Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении велись бои неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отбили 21 атаку. На Запорожском направлении оккупанты совершили одну неудачную попытку штурма в районе Работиного.

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