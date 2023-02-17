Вчера украинские защитники уничтожили целую батарею гаубиц Д-30.

На Донецком направлении оккупанты изменили тактику в частности, перестав атаковать позиции украинских военных ночью. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире информационного телемарафона.

"Враг несколько изменил свою тактику в этом направлении, он перестал ночью атаковать наши позиции. За последние два дня численность штурмовых действий на этом направлении колеблется от трех до четырех. Зато днем враг очень мощно применяет артиллерию. Так, например, за вчерашний день на Донецком направлении он использовал ее 223 раза, штурмовых действий в районе Угледара - Марьинки было 16", - рассказал Дмитрашковський.

По его словам, враг также применяет авиацию. Раньше он постоянно по ночам вел беспокоящий огонь, постоянно работали подразделения ДРГ и штурмовые группы.

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"На сегодня наблюдается несколько другая тактика: они ночью пытаются восстанавливаться, возобновлять свои резервы, восстанавливать личный состав. Именно в этом заключается изменение их тактики. Зато хочу сообщить, что артиллеристами с Донецкого направления вчера была уничтожена целая батарея пушек Д-30 вместе с обслугой. В целом все атаки были отбиты, за вчерашний день и эту ночь никакого продвижения врага там не наблюдается", - отметил спикер.

Также Дмитрашковський заявил, что действия российских захватчиков на сегодняшний день кардинально изменились, они не имеют тех мощностей, с которыми начинали штурмовые действия и наступление на этом направлении.

"По моему мнению, для восстановления данного направления, чтобы они могли полноценно атаковать, им нужно время. Я думаю, по меньшей мере это май-июнь, но враг будет постоянно беспокоить на этом направлении, поскольку он имеет поставленную своим президентом задачу", - добавил он.

Ситуация на Донетчине-последние данные

Как сообщал УНИАН, на Донбассе за сутки украинские воины отбили вражеские атаки в районе Бахмута, Угледара и еще 14 населенных пунктов.

В Бахмуте идут тяжелые бои, вражеская артиллерия работает по жилым кварталам. По последним данным, в городе остаются 6 тысяч гражданских.

В целом, по данным британской разведки, Россия потеряла 200 тысяч солдат с учетом раненых.

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