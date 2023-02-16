В Бахмуте по последним данным все еще остаются 6 тысяч гражданских.
Об этом пишет вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram.
Она подчеркнула, что только за сегодня в городе погибли пятеро гражданских, девять - ранены.
"В городе идут тяжелые бои. Вражеская артиллерия работает по жилым кварталам. Честно говоря, меня очень удивляет, что там до сих пор делают шесть тысяч гражданских. Именно столько людей остаются в городе по последним данным", - отметила Верещук.
Она в очередной раз призвала гражданских, которые до сих пор находятся в Бахмуте, эвакуироваться.
"Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотическими гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться. Потому что, когда вы остаетесь в городе, то: во-первых, подвергаете опасности себя и своих близких, особенно детей, которые вынуждены оставаться вместе с вами; во-вторых, создаете дополнительные проблемы и риски всем тем людям, которые пытаются вам помогать (военные, Нацполиция, волонтеры)", - пояснила Верещук.
Кроме того, по ее словам, гражданские мешают нормально работать в городе нашим Силам обороны и безопасности.
"Поскольку они вынуждены постоянно учитывать вашу безопасность", - отметила Верещук.
Ситуация в Бахмуте: детали
15 февраля Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге заявил, что ситуация в Бахмуте самая сложная из всех ситуаций, которые есть на территории нашего государства. По его словам, в украинском обществе не просто так возникло словосочетание "крепость Бахмут".
Из-за обстрела российскими оккупантами Бахмута на Донетчине погибли пять мирных человек, еще девять получили ранения.