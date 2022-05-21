Эвакуационным транспортом правоохранители вывезли более 40 женщин, 20 детей и мужчин в более безопасное место.

На Донетчине оккупанты нанесли авиаудар по храму в с. Богородичное, в подвале которого жили и укрывались около 100 служителей церкви – монахини, монахи и дети.

Об этом сообщает в Facebook Национальная полиция Украины.

"Скит в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" Святогорской лавры был разрушен. Люди, к счастью, не пострадали", - сказано в сообщении.

Полицейские вместе с военными, пограничниками и теробороной уговорили служителей церкви выехать в более безопасное место.

При этом в полиции отмечают, что эвакуационным транспортом правоохранители вывезли более 40 женщин, 20 детей и мужчин в более безопасное место, а также спасли жизни пятерых людей с инвалидностью – жителей села, которые не в состоянии были выбраться самостоятельно.

Ранее сообщалось, что россияне нанесли авиаудар по Одесской области.

Вас также могут заинтересовать новости: