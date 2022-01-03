Состояние его здоровья - средней тяжести.

На Донбассе с начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В частности, в сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов. В направлении Лебединского противник открывал огонь из стрелкового оружия. Вблизи Шумов российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

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В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья - средней тяжести.

В штабе добавили, что украинские рубежи остались без изменений и ситуация в районе ООС остается контролируемой.

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