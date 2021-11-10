Девушка скончалась от пулевого ранения.

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в Луганской области 6 ноября погибла 24-летняя военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, младший сержант Татьяна Алхимова.

Об этом сообщает сайт "Online Новая Каховка" со ссылкой на пресс-службу бригады.

Отмечается, что девушка умерла во время выполнения боевого задания от пулевого ранения несовместимого с жизнью.

В то же время, по информации сайта"Новинарня", эта потеря – небоевая.

Татьяна Алхимова: что о ней известно

Читайте такжеНа Донбассе убили украинского военнослужащего, еще двух бойцов ранилиТатьяна Алхимова родилась 26 апреля 1997 года в Херсонской области.

В 2015 году окончила среднюю школу в казачьих Лагерях. В 2019-м получила высшее образование в Херсонском государственном университете.

В 2019 году она вступила в ряды Вооруженных Сил Украины.

Начинала с должности радиотелефонистки, позже была переведена на должность внешнего пилота (оператора).

Последнее место службы – командир отделения беспилотных авиационных комплексов взвода беспилотных авиационных комплексов разведывательной роты.

За успехи в службе получила воинское звание младшего сержанта, а также имела ведомственные награды и отличия от командования и городских властей Новой Каховки.

Для нее это была уже вторая ротация на Восточном фронте.

Ранее сообщалось, что 7 ноября во время выполнения боевых задач в зоне проведения ООС от рук российских оккупантов погиб украинский военный, уроженец города Яворова Виталий Павлисько.

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Автор: Катерина Шварц