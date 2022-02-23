22 февраля в результате обстрела один из украинских военнослужащих получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Один военный получил ранение и находится в лечебном учреждении. Пять защитников получили боевое травмирование.
Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.
За прошедшие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Восемь раз Счастье – из БМ-21 "Град", танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
Позиции украинских защитников вблизи Мариуполя - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Муратово - с БМ-21 "Град".
Кряковку - с БМ-21 "Град".
Гнутове - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Три раза Широкино - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
Травневе - из минометов калибра 120 мм.
Дважды Красногоровку - из противотанковых пушек МТ-12.
Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм.
Дважды Марьинку - из артиллерии калибра 122 мм.
Пять раз Водяное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Богдановку - из минометов калибра 120 мм.
Три раза Желтое - из артиллерии калибра 122 мм, крупнокалиберных пулеметов.
Дважды Трехизбенку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Десять раз Новотроицкое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Девять раз Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых комплексов, подствольных гранатометов.
Дважды Верхнеторецкое - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
Четыре раза Гранитное - из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, станковых автоматических гранатометов.
Пивденне - из минометов калибра 82 мм.
Пески - из минометов калибра 120 мм.
Николаевку - из минометов калибра 120 мм.
Три раза Чермалык - из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Дважды Зайцево - из минометов калибра 120 мм.
Дважды Новолуганское - из минометов калибра 120 мм.
Станицу Луганскую - из крупнокалиберных пулеметов.
Нью-Йорк - из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов.
Новоселовку - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Майорск - из минометов калибра 82 мм.
Дважды Лопаскино - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
Шесть раз Крымское – из БМП, артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82, станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.
Шумы - из минометов калибра 120 мм.
Сизое - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Причепиловку – из минометов калибра 82 мм.
Три раза Станицу Луганскую – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов.
Дважды Новозвановку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Троицкое - из минометов калибра 120 мм.
Дважды Опытное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
Орехово – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Дважды Попасную - из минометов калибра 120 мм.
Каменку - из минометов калибра 120 мм.
Обстрелы российских наемников по состоянию на утро 23 февраля
За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Позиции украинских защитников вблизи Мариуполя - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Три раза Новотошковское - с БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Золотое - из артиллерии калибра 122 мм.
Попасную - из артиллерии калибра 122 мм.
Южное – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Светлодарск - из минометов калибра 120 мм.
Богдановку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.