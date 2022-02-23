Потерь среди военнослужащих Объединенных сил 23 февраля в результате действий врага нет.

22 февраля в результате обстрела один из украинских военнослужащих получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Один военный получил ранение и находится в лечебном учреждении. Пять защитников получили боевое травмирование.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

За прошедшие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Восемь раз Счастье – из БМ-21 "Град", танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Позиции украинских защитников вблизи Мариуполя - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Муратово - с БМ-21 "Град".

Кряковку - с БМ-21 "Град".

Гнутове - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Три раза Широкино - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Травневе - из минометов калибра 120 мм.

Дважды Красногоровку - из противотанковых пушек МТ-12.

Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм.

Дважды Марьинку - из артиллерии калибра 122 мм.

Пять раз Водяное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Богдановку - из минометов калибра 120 мм.

Три раза Желтое - из артиллерии калибра 122 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Трехизбенку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Десять раз Новотроицкое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Девять раз Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых комплексов, подствольных гранатометов.

Дважды Верхнеторецкое - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Четыре раза Гранитное - из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, станковых автоматических гранатометов.

Пивденне - из минометов калибра 82 мм.

Пески - из минометов калибра 120 мм.

Николаевку - из минометов калибра 120 мм.

Три раза Чермалык - из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Зайцево - из минометов калибра 120 мм.

Дважды Новолуганское - из минометов калибра 120 мм.

Станицу Луганскую - из крупнокалиберных пулеметов.

Нью-Йорк - из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов.

Новоселовку - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Майорск - из минометов калибра 82 мм.

Дважды Лопаскино - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Шесть раз Крымское – из БМП, артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82, станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.

Шумы - из минометов калибра 120 мм.

Сизое - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Причепиловку – из минометов калибра 82 мм.

Три раза Станицу Луганскую – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов.

Дважды Новозвановку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Троицкое - из минометов калибра 120 мм.

Дважды Опытное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Орехово – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Дважды Попасную - из минометов калибра 120 мм.

Каменку - из минометов калибра 120 мм.

Обстрелы российских наемников по состоянию на утро 23 февраля

За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Позиции украинских защитников вблизи Мариуполя - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Три раза Новотошковское - с БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Золотое - из артиллерии калибра 122 мм.

Попасную - из артиллерии калибра 122 мм.

Южное – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Светлодарск - из минометов калибра 120 мм.

Богдановку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

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